​Ришарлисон: «Нравится вам или нет, но Неймар – ас»

Нападающий Ришарлисон поддержал своего звёздного партнёра по сборной Бразилии в лице Неймара.

«Неймар – прекрасный парень. Это человек, которым я восхищаюсь, настоящий кумир для меня. Замечательно играть рядом с ним на поле. Он всегда может создать для тебя голевую позицию. Я восхищаюсь им. Нравится вам или нет, но Неймар – ас, выдающийся игрок. Мы делаем всё, чтобы он чувствовал себя хорошо», - сказал Ришарлисон Eurosport.

Сборная Бразилии в настоящий момент готовится к старту чемпионата мира - 2022. Команда Тите выступит в одной группе с национальными сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна.