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​Ришарлисон: «Нравится вам или нет, но Неймар – ас»

15 Ноября 2022 • 13:50 Комментировать

Нападающий Ришарлисон поддержал своего звёздного партнёра по сборной Бразилии в лице Неймара.

«Неймар – прекрасный парень. Это человек, которым я восхищаюсь, настоящий кумир для меня. Замечательно играть рядом с ним на поле. Он всегда может создать для тебя голевую позицию. Я восхищаюсь им. Нравится вам или нет, но Неймар – ас, выдающийся игрок. Мы делаем всё, чтобы он чувствовал себя хорошо», - сказал Ришарлисон Eurosport.

Сборная Бразилии в настоящий момент готовится к старту чемпионата мира - 2022. Команда Тите выступит в одной группе с национальными сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар Ришарлисон
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