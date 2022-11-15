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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дешам объяснил включение Тюрама в заявку сборной Франции

15 Ноября 2022 • 11:47 Комментировать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил включение нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама в заявку сборной Франции на чемпионат мира – 2022.

«Его приглашение не связано с травмой Бензема. Я должен был взять на мундиаль 26 игроков, и мой выбор пал на Маркуса. Проблемы Карима не имеют к этому отношения», - передает слова специалиста AS.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги 25-летний нападающий провел 15 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

На ЧМ-2022 подопечные Дешама сыграют в группе с Тунисом, Данией и Австралией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Маркус Тюрам
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