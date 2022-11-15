Эквадор назвал заявку на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Эквадора представил состав команды на чемпионат мира – 2022.
Вратари: Александер Домингес, Эрнан Галиндес, Мойсес Рамирес.
Защитники: Анхело Пресиадо, Вильям Пачо, Роберт Арболеда, Джексон Поросо, Феликс Торрес, Пьеро Инкапье, Хавьер Арреага, Первис Эступиньян, Диего Паласиос.
Полузащитники: Карлос Груэсо, Мойсес Кайседо, Хосе Сифуэнтес, Джегсон Мендес, Алан Франко, Гонсало Плата, Анхель Мена, Джереми Сармиенто, Айртон Пресьядо, Ромарио Ибарра.
Нападающие: Эннер Валенсия, Микаэль Эстрада, Джоркаефф Реаско, Кевин Родригес.
На групповом этапе мундиаля южноамериканская сборная встретится с Катаром, Сенегалом и Нидерландами.
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