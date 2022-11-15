Бэйл: «Готов играть по 90 минут в каждом матче ЧМ-2022»

Лидер национальной сборной Уэльса Гарет Бэйл дал интервью в преддверии старта чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.

«Я в оптимальных кондициях и готов к турниру. Если нужно будет играть по 90 минут в каждой встрече, я готов. Сейчас мы молимся, чтобы никто не получил травму перед таким важнейшим событием», - передает слова атакующего полузащитника портал Goal.com.

Напомним, что старт чемпионата мира запланирован на воскресенье, 20 ноября. В групповом раунде мундиаля сборная Уэльса встретится с национальными командами Англии, Ирана и Соединённых Штатов Америки.