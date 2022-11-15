Месси высказался о сборных Франции и Бразилии перед стартом ЧМ-2022

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о главных фаворитах предстоящего чемпионата мира – 2022 – национальных командах Франции и Бразилии. Подопечные Дидье Дешама являются действующими обладателями трофея.

«Франция внушает страх своим подбором футболистов, а также главным тренером. Еще нужно отметить очень качественный состав у сборной Бразилии. Им немного не хватает баланса, но у этой команды есть Неймар», - передает слова 35-летнего нападающего Mundo Deportivo.

Чемпионат мира стартует в Катаре 20 ноября. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.