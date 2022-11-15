Роналду: «Работаем ради мечты всех португальцев»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился фото с тренировки команды.

«Тотальная сосредоточенность на работе. Работаем ради того, чтобы исполнить мечту всех португальцев!» - подписал фотографию лидер сборной.

Напомним, на мундиале «европейские бразильцы» оказались в группе H. В квартете они сыграют с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Матчи состоятся 25 ноября, 28 ноября и 2 декабря соответственно.

В 2016 году сборная Португалии стала чемпионом Европы. На последнем чемпионате мира португальцы остановились на стадии 1/8 финала, проиграв Уругваю.

На ЧМ в Катар Португалия пробилась через стыковые матчи, уступив первое место в отборочной группе сербам. В стыках португальцы обыграли в полуфинале Турцию, а затем Северную Македонию.

22-й чемпионат мира по футболу в Катаре стартует 20 ноября. Откроет долгожданный турнир встреча сборных Катара и Эквадора.