​Чемпионат мира – 2022: кто играет, состав групп, расписание матчей

Меньше недели остаётся до момента начала большого футбольного праздника – чемпионата мира - 2022. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей с составом групп и расписанием матчей.

Группа А

Состав группы: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

В группе А безоговорочным фаворитом является сборная Нидерландов, которая пережила смену поколений и имеет достаточно талантливых игроков в своём составе. На второе место эксперты ставят команду Сенегала, однако травма Садио Мане даёт надежды сборным Эквадора и Катара. Катарская национальная команда рассчитывает на помощь родных стен в дебютном для себя мундиале.

Расписание

20 ноября, 19:00. Катар – Эквадор (здесь и дальше – московское время)

21 ноября, 19:00. Сенегал – Нидерланды

25 ноября, 16:00. Катар – Сенегал

25 ноября, 19:00. Нидерланды – Эквадор

29 ноября, 18:00. Эквадор – Сенегал

29 ноября, 18:00. Нидерланды – Катар

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Группа В

Состав группы: Англия, Иран, США, Уэльс.

Сборная Англии рассчитывает доказать, что провал команды в последнем сезоне Лиги наций был случайностью. «Три льва» - фавориты своего квартета. Что касается второго билета в плей-офф, то его должны разыграть сборные США и Уэльса. Иран эксперты ставят на последнее место, но команда постарается сотворить сенсацию.

Расписание

21 ноября, 16:00. Англия – Иран

21 ноября, 22:00. США – Уэльс

25 ноября, 13:00. Уэльс – Иран

25 ноября, 22:00. Англия – США

29 ноября, 22:00. Уэльс – Англия

29 ноября, 22:00. Иран – США

Группа С

Состав группы: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Глядя на квартет под буквой С, мало кто сомневается в первом месте сборной Аргентины. За второй билет в плей-офф, как ожидается, поспорят команды Мексики и Польши. От Саудовской Аравии ждать больших свершений не приходится, но эта сборная наверняка постарается ущипнуть хотя бы кого-то из соперников.

Расписание

22 ноября, 13:00. Аргентина – Саудовская Аравия

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22 ноября, 19:00. Мексика – Польша

26 ноября, 16:00. Польша – Саудовская Аравия

26 ноября, 22:00. Аргентина – Мексика

30 ноября, 22:00. Польша – Аргентина

30 ноября, 22:00. Саудовская Аравия – Мексика

Группа D

Состав группы: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

В группе D выступит действующий чемпион мира – сборная Франции. Команда Дидье Дешама едет в Катар с задачей защитить трофей. На бумаге второе место «принадлежит» сборной Дании, хотя национальные команды Австралии и Туниса наверняка будет не прочь отметиться сенсацией.

Расписание

22 ноября, 16:00. Дания – Тунис

22 ноября, 22:00. Франция – Австралия

26 ноября, 13:00. Тунис – Австралия

26 ноября, 19:00. Франция – Дания

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30 ноября, 18:00. Австралия – Дания

30 ноября, 18:00. Тунис – Франция

Группа Е

Состав группы: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

В группе Е на чемпионате мира жребий свёл сразу две сборные из числа топовых – Испанию и Германию. Ожидается, что они разыграют первое-второе места, хотя в футболе всегда есть место для больших сенсаций. Об этом должны помнить игроки сборных Японии и Коста-Рики, выходя на футбольные поля в Катаре.

Расписание

23 ноября, 16:00. Германия – Япония

23 ноября, 19:00. Испания – Коста-Рика

27 ноября, 13:00. Япония – Коста-Рика

27 ноября, 22:00. Испания – Германия

1 декабря, 22:00. Япония – Испания

1 декабря, 22:00. Коста-Рика – Германия

Группа F

Состав группы: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа F может стать одной из наиболее интересных на чемпионате мира. Понятно, что эксперты ставят здесь на чистое первое место Бельгию, а на второе – Хорватию. Но в последние годы национальные команды Марокко и Канады показывали качественный футбол, который может помочь им навязать борьбу. Канадцы, кстати говоря, выступят на мундиале впервые с 1986 года.

Расписание

23 ноября, 13:00. Марокко – Хорватия

23 ноября, 22:00. Бельгия – Канада

27 ноября, 16:00. Бельгия – Марокко

27 ноября, 19:00. Хорватия – Канада

1 декабря, 18:00. Хорватия – Бельгия

1 декабря, 18:00. Канада – Марокко

Группа G

Состав группы: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

В квартете G есть явный фаворит – сборная Бразилии. «Селесао» настроены завоевать трофей чемпионов мире впервые за 20 лет, но для начала им нужно хорошо выступить в группе. За вторую путёвку в 1/8 финала ожидается яркая заруба между Сербией, Швейцарией и Камеруном. Эксперты не особенно верят в представителей Африки, но у них наверняка найдутся аргументы.

Расписание

24 ноября, 13:00. Швейцария – Камерун

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24 ноября, 22:00. Бразилия – Сербия

28 ноября, 13:00. Камерун – Сербия

28 ноября, 19:00. Бразилия – Швейцария

2 декабря, 22:00. Сербия – Швейцария

2 декабря, 22:00. Камерун – Бразилия

Группа Н

Состав группы: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Сборная Португалии с Криштиану Роналду едет на чемпионат мира с максимальной задачей. Понятно, что португальцы считаются явными фаворитами квартета, хотя каждый из соперников может навязать им борьбу. На второе место специалисты ставят Уругвай, в составе которого хватает старожилов, но команды Ганы и Южной Кореи не стоит списывать со счетов.

Расписание

24 ноября, 16:00. Уругвай – Южная Корея

24 ноября, 19:00. Португалия – Гана

28 ноября, 16:00. Южная Корея – Гана

28 ноября, 22:00. Португалия – Уругвай

2 декабря, 18:00. Гана – Уругвай

2 декабря, 18:00. Южная Корея - Португалия