​Манчини пробует новые схемы для сборной Италии

Сборная Италии не пробилась на чемпионат мира, в ноябре команда Роберто Манчини проведёт два выездных товарищеских матча – против Албании и Австрии.

Как сообщает Football Italia, в процессе подготовки к матчам Манчини пробует новые схемы игры. Так, во время двухсторонней игры на тренировки одна команда действовала по схеме 3-4-3, а вторая – по схеме 3-5-2.

Отмечается, что на победном для сборной Италии чемпионате Европы в прошлом году команда использовала схему 4-3-3.

Добавим, что сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд. Мундиаль в Катаре стартует совсем скоро – 20 ноября.