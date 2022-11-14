Мексика: как сборная выступит на чемпионате мира в Катаре

Сборная Мексики стартует на чемпионате мира в Катаре 22 ноября. Представляем вашему вниманию команду и оцениваем её шансы на победу.

История выступлений сборной Мексики на чемпионатах мира

Мексиканцы почти постоянно играют на чемпионатах мира – они пропустили лишь 5 турниров. Причём в 1938-м сами отказались от участия, а в 1990-м были дисквалифицированы. Дважды «ацтеки» доходили до четвертьфинала турнира – оба раза они это делали дома в 1970-м и 1986-м годах. С 1994-го мексиканцы регулярно выходят из группы, но вылетают в 1/8 финала.

Кто попал в группу со сборной Мексики на чемпионате мира

У сборной Мексики группа, с одной стороны, простая, с другой – сложная. В квартете С есть явный фаворит в лице Аргентины, которую опередить будет очень сложно. При этом есть Саудовская Аравия, которая вряд ли сможет участвовать в распределении мест. Получается, что главным матчем для «ацтеков» будет игра первого тура против поляков, в которой во многом решится судьба второй путёвки в плей-офф из группы.

Как выступит и какое место займёт сборная Мексики на чемпионате мира

Мексиканцы ставят задачу по выходу из группы, но соперничать с поляками за вторую путёвку после Аргентины из группы будет сложно. Шансы с дружиной Левандовски примерно 50 на 50. Пройти же дальше 1/8 финала будет сложно, так как там, скорее всего, будет Франция или Дания. Обе европейские сборные будут фаворитами в очном матче.

Состав сборной Мексики

Вратари: Гильермо Очоа («Америка»), Альфредо Талавера («Хуарес»), Родольфо Кота («Леон»).

Защитники: Хорхе Санчес («Аякс»), Кевин Альварес («Пачука»), Нестор Араухо («Америка»), Хоан Васкес («Кремонезе»), Эктор Морено («Монтеррей»), Сесар Монтес («Монтеррей»), Херардо Артеага («Генк»), Хесус Гальярдо («Монтеррей»).

Полузащитники: Андрес Гуардадо («Бетис»), Эктор Эррера («Хьюстон»), Карлос Родригес («Крус Асуль»), Эрик Гутьеррес (ПСВ), Луис Чавес («Пачука»), Эдсон Альварес («Аякс»), Орбелин Пинеда («Крус Асуль»), Луиш Ромо («Монтеррей»).

Нападающие: Алексис Вега («Гвадалахара»), Ирвинг Лосано («Наполи»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Роберто Альварадо («Крус Асуль»), Уриэль Антуна («Гвадалахара»), Энри Мартин («Америка»), Рохелио Фунес Мори («Монтеррей»).

Главные потери сборной Мексики перед чемпионатом мира

У мексиканцев были довольно серьёзные проблемы накануне чемпионата мира. Рауль Хименес получил травму бедра осенью и выбыл на долгий срок. Нападающий делал всё, чтобы восстановиться. В такой же ситуации оказалась и главная звезда «ацтеков» - Хесус Корона. Вингер получил травму в «Севилье» и пытался выздороветь к старту турнира в Катаре. Однако оба оказались в строю.

Из-за травм же мексиканцы потеряли игроков, которые бы были в статусе запасных, скорее всего, вратаря Хонатана Ороско и полузащитника Себастьяна Кордову. Также вне заявки остались опытные представители обороны Хулио Сесар Домингес и Луис Родригес, а также хавбек Родольфо Писарро.

Расписание матчей сборной Мексики

22 ноября в 19:00 – Мексика – Польша;

26 ноября в 22:00 – Аргентина – Мексика;

30 ноября в 22:00 – Саудовская Аравия – Мексика.

Реклама

Какие шансы сборной Мексики победить на чемпионате мира – прогноз

Выиграть чемпионат мира мексиканцам едва ли по силам. У «ацтеков» традиционно сильная и неуступчивая команда, но класса ей для больших свершений не хватает. Возможно, сказывается недостаток конкуренции на континенте, где, кроме США, нет стабильно сильно выступающих сборных.

Капитан сборной Мексики

Андресу Гуардадо в сентябре исполнилось 36 лет, но он всё ещё в строю. Чемпионат мира в Катаре станет для него уже четвёртым в карьере. Причём на этом мундиале он перевалит за цифру 180 проведённых матчей в национальной команде. Гуардадо – отличный игрок, который с 2007-го выступает в Европе. Он защищал цвета «Депортиво», «Валенсии», «Байера», ПСВ и «Бетис». Однако трофеев у него немного – всего два выигранных чемпионата и суперкубка Голландии и Кубок Испании. Разве что три Золотых кубка КОНКАКАФ добавляют яркости личному музею хавбека.

Главный тренер сборной Мексики

На чемпионат мира мексиканцев привезёт Херардо Мартино, который хорошо известен. Именно он в сезоне -2013/14 не слишком удачно руководил «Барселоной», а затем в 2015-м и 2016-м доводил сборную Аргентины до финалов Кубка Америки, где дважды «альбиселесте» проиграли чилийцам. Мартино четыре раза с двумя разными клубами выигрывал чемпионат Парагвая, побеждал в чемпионате Аргентины с «Ньюэллс Олд Бойз», а с «Атлантой Юнайтед» – в МЛС.

Сборную Мексики Мартино возглавляет с 2019 года и успел по разу выиграть Золотой кубок КОНКАКАФ и проиграть в финале.

Где смотреть матчи сборной Мексики на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на веб-сайте LiveResult.Ru.