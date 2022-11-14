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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Рюдигер поможет 11 детям из Сьерра-Леоне

14 Ноября 2022 • 18:41 Комментировать

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер решил помочь 11 детям из Сьерра-Леоне. Как сообщает в социальных сетях журналист Сэддик Адамс, футболист «Реала» направит свой заработок на чемпионате мира – 2022 на операции этим детям.

Стоит сказать, что мать Антонио Рюдигера родом из Сьерра-Леоне, а отец – гражданин Германии африканского происхождения. В своё время они бежали из Сьерра-Леоне в Германию из-за гражданской войны. Антонио Рюдигер родился в Берлине.

На групповой стадии чемпионата мира – 2022 сборная Германии сыграет против Японии (23 ноября), Испании (27 ноября) и Коста-Рики (1 декабря).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Антонио Рюдигер
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