​Сборная Нидерландов поможет рабочим в Катаре, продав свою форму

В процессе подготовки к проведению чемпионата мира власти Катара регулярно сталкивались с критикой из-за проблем мигрантов, которые работали на объектах мундиаля. В Нидерландах решили помочь этим людям. Как сообщает местный филиал ESPN, после завершения чемпионата мира – 2022 сборная Нидерландов выставит на аукцион всю форму, в которой она играла на турнире. Вырученные средства будут направлены рабочим в Катаре.

Сборная Нидерландов на чемпионате мира выступит в группе А. Соперниками команды Луи ван Галя на групповой стадии будут сборные Сенегала, Катара и Эквадора.

Чемпионат мира стартует 20 ноября.