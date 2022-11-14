​Тите прокомментировал отсутствие сборной Италии на чемпионате мира

Сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре – это будет второй подряд мундиаль без «скуадры адзурры». Комментарий на этот счёт дал главный тренер сборной Бразилии Тите.

«Никто бы не предположил такого после победы сборной Италии на чемпионате Европы. Извините, но это ещё раз доказывает, насколько странен футбол», - сказал Тите итальянским журналистам.

Отметим, что сборная Бразилии в настоящий момент готовится к чемпионату мира на базе «Ювентуса».

Сборная Бразилии на чемпионате мира в Катаре выступит в одной группе с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.