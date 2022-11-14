Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Тите прокомментировал отсутствие сборной Италии на чемпионате мира

14 Ноября 2022 • 16:32 Комментировать

Сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре – это будет второй подряд мундиаль без «скуадры адзурры». Комментарий на этот счёт дал главный тренер сборной Бразилии Тите.

«Никто бы не предположил такого после победы сборной Италии на чемпионате Европы. Извините, но это ещё раз доказывает, насколько странен футбол», - сказал Тите итальянским журналистам.

Отметим, что сборная Бразилии в настоящий момент готовится к чемпионату мира на базе «Ювентуса».

Сборная Бразилии на чемпионате мира в Катаре выступит в одной группе с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Италии Тите
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Ноября
16:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Тите прокомментировал отсутствие сборной Италии на чемпионате мира
15:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эриксен выразил недовольство по поводу проведения ЧМ-2022 в Катаре
15:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рамос: Я мечтал поехать на пятый чемпионат мира, но придётся смотреть его дома
15:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная Англии вспомнила дебют Стерлинга
15:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тухель по-прежнему хочет возглавить сборную Англии
14:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили — о чемпионате мира: «Планирую смотреть столько матчей, сколько выдержу»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Сербский журналист: «Зделар и Гайич сильны, но есть игроки, которые ещё лучше»
14:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гаврилов: «Отсутствие сборной России на зрелищность чемпионата мира никак не повлияет»
13:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мексика объявила заявку на ЧМ-2022
13:23 · Франция. Лига 1
Кимпембе пропустит чемпионат мира, вместо него уже вызвали другого защитника
12:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бензема назвал главных фаворитов ЧМ-2022
11:52 · Германия. Бундеслига
Тюрам включён в заявку сборной Франции на ЧМ-2022
11:41 · Россия. Премьер-лига
Изидор оценил шансы сборной Франции на ЧМ-2022
10:33 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «Англии по силам выиграть ЧМ-2022»
10:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррагер считает, что Сака способен вытеснить Стерлинга из стартового состава сборной Англии
Все новости
Рекомендуем