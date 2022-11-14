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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мексика объявила заявку на ЧМ-2022

14 Ноября 2022 • 13:59 Комментировать

Сборная Мексики представила финальную заявку на чемпионат мира - 2022, который 20 ноября стартует в Катаре.

Голкиперы: Гильермо Очоа, Альфредо Талавера, Родольфо Кота.

Защитники: Хорхе Санчес, Кевин Альварес, Нестор Араухо, Хоан Васкес, Эктор Морено, Сесар Монтес, Херардо Артеага, Хесус Гальярдо.

Полузащитники: Андрес Гуардадо, Эктор Эррера, Карлос Родригес, Эрик Гутьеррес, Луис Чавес, Эдсон Альварес, Орбелин Пинеда, Луиш Ромо.

Форварды: Алексис Вега, Ирвинг Лосано, Рауль Хименес, Роберто Альварадо, Уриэль Антуна, Энри Мартин, Рохелио Фунес Мори.

На групповом этапе Мексике будут противостоять Аргентина, Польша и Саудовская Аравия.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мексики
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