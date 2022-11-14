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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бензема назвал главных фаворитов ЧМ-2022

14 Ноября 2022 • 12:15 Комментировать

Звезда сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, кого считает фаворитами предстоящего чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Бразилия считается главным претендентом на победу? Да, они фавориты турнира. Еще хотелось бы назвать Испанию и Аргентину. Ну и, конечно, сборную Франции», - цитирует обладателя «Золотого мяча» Telefoot.

Французская команда является действующим чемпионом мира. На групповой стадии турнира в Катаре подопечные Дидье Дешама встретятся с национальными сборными Дании, Туниса и Австралии.

Мундиаль стартует 20 ноября, а завершится 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Сборная Франции
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