Дайер высказался о поездке на ЧМ-2022

Защитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер высказался о попадании в заявку национальной команды на чемпионат мира – 2022.

«Были времена, когда я думал, что больше никогда не сыграю за сборную страны. Но я много работал и смог вернуться. Очень горжусь этим, ведь получу невероятный опыт. С огромным нетерпением жду возможности сыграть в Катаре. Рал отправиться на второй для себя мундиаль», - передает слова 28-летнего исполнителя Express.

Добавим, что сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта сыграет в группе В, где ей будут противостоять США, Уэльс и Иран.