Ло Чельсо объяснил, почему не сыграет на ЧМ-2022

Хавбек «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо высказался о своей травме, не позволившей ему поехать на чемпионат мира – 2022 в составе национальной сборной Аргентины.

«Последние дни стали для меня очень печальными. ЧМ – великолепный турнир, я всеми способами пытался поехать на него. Однако не смог это сделать из-за повреждения.

Хочу пожелать всего самого лучшей национальной команде. Надеюсь, у них все получится», - говорится в сообщении футболиста в соцсетях.

На мундиале аргентинская сборная сыграет в группе С, где ее соперниками будут команды Польши, Саудовской Аравии и Мексики.