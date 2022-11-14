Три экс-игрока РПЛ - в заявке сборной Ирана на ЧМ-2022

Сборная Ирана стала очередным участником чемпионата мира – 2022, объявившим окончательную заявку на турнир. Примечательно, что в данным список были включены три бывших представителя Российской премьер-лиги - Саид Эззатоллахи, Милад Мохаммади и Сердар Азмун.

Вратари: Алиреза Беиранванд, Амир Абедзаде, Хоссейн Хоссейни, Паям Ниазманд.

Защитники: Маджид Хоссейни, Хоссейн Канаани, Шоджа Халилзаде, Мортеза Пурлиганджи, Садег Мохаррами, Милад Мохаммади, Эхсан Хаджсафи, Рамин Резаэян, Аболфазл Джалали.

Полузащитники: Саид Эззатоллахи, Али Карими, Ахмад Нуроллахи, Рузбе Чешми, Вахид Амири, Саман Годдос, Алиреза Джаханбахш, Али Голизаде, Мехди Тораби.

Нападающие: Сердар Азмун, Мехди Тареми, Карим Ансарифард.

На групповом этапе Иран сыграет против Англии, Уэльса и США.