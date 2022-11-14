Эриксен и Хёйбьерг - в заявке сборной Дании на ЧМ-2022

Наставник национальной сборной Дании Каспер Юльманн определился с финальной заявкой команды на предстоящий чемпионат мира – 2022, который вскоре стартует в Катаре.
Вратари: Каспер Шмейхель, Фредерик Рённов, Оливер Кристенсен.
Защитники: Симон Кьяер, Йоаким Меле, Расмус Ниссен Кристенсен, Йенс Стрюгер Ларсен, Даниэль Васс, Андреас Кристенсен, Йоаким Андерсен, Виктор Нельссон, Александр Бах.
Полузащитники: Матиас Йенсен, Кристиан Нёргор, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Томас Дилейни, Каспер Дольберг, Кристиан Эриксен, Роберт Сков, Андреас Сков Ольсен.
Нападающие: Андреас Эвальд Корнелиус, Йонас Винд, Миккель Дамсгор, Мартин Брайтвайт, Юссуф Поульсен, Йеспер Линдстрём.
В группе Дания сыграет против Франции, Туниса и Австралии.
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