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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Эриксен и Хёйбьерг - в заявке сборной Дании на ЧМ-2022

14 Ноября 2022 • 07:50 Комментировать

Наставник национальной сборной Дании Каспер Юльманн определился с финальной заявкой команды на предстоящий чемпионат мира – 2022, который вскоре стартует в Катаре.

Вратари: Каспер Шмейхель, Фредерик Рённов, Оливер Кристенсен.

Защитники: Симон Кьяер, Йоаким Меле, Расмус Ниссен Кристенсен, Йенс Стрюгер Ларсен, Даниэль Васс, Андреас Кристенсен, Йоаким Андерсен, Виктор Нельссон, Александр Бах.

Полузащитники: Матиас Йенсен, Кристиан Нёргор, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Томас Дилейни, Каспер Дольберг, Кристиан Эриксен, Роберт Сков, Андреас Сков Ольсен.

Нападающие: Андреас Эвальд Корнелиус, Йонас Винд, Миккель Дамсгор, Мартин Брайтвайт, Юссуф Поульсен, Йеспер Линдстрём.

В группе Дания сыграет против Франции, Туниса и Австралии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Дании Кристиан Эриксен
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