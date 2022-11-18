Матчи открытия чемпионатов мира по футболу

Считанные дни остаются до стартового свистка судьи, который известит о начале открывающего 22-й чемпионат мира по футболу матча между сборными Катара и Эквадора на стадионе «Аль-Бейт» в городе Аль-Хор. В течение 29 дней (что на три дня меньше, чем у предыдущего чемпионата, прошедшего в России в 2018 году), с 20 ноября по 18 декабря телетрансляции из аравийской пустыни будут вещать о главном футбольном событии четырёхлетия.

Матч-открытие всегда был знаковым событием. На первых мировых форумах в 1930, 1934, 1954 и 1962 годах в стартовый день проводилось сразу несколько встреч – от двух (как в 1930 г. в Уругвае) до восьми (в 1934 г. в Италии). В 1954 г. в Швейцарии и в 1962 г. на чемпионате мира, который прошёл в Чили, проводились по 4 матча. По настоящему первый матч открытия в своём классическом варианте состоялся на третьем мировом форуме мастеров кожаного мяча, прошедшем во Франции. На столичном парижском стадионе «Парк де Пренс» швейцарские футболисты 4 июня 1938 года отстояли ничейный результат в поединке с немецкой сборной в присутствии 27 тысяч зрителей. Кстати, самым малопосещаемым стартовым поединком (чуть более 4000 зрителей) стала первая встреча, состоявшаяся в 1930 году в Монтевидео на стадионе «Эстадио Поситос» между сборными Франции и Мексики.. Справедливости ради стоит отметить, что в это же время также в столице Уругвая на другом стадионе «Эстадио Гран – Парк Централь» прошёл поединок между национальными сборными США и Бельгии, и он собрал 18,3 тысячи поклонников кожаного мяча.

Именно мексиканской сборной принадлежит рекорд по числу участий в стартовых играх мировых первенств. Шесть раз! Кроме 1930 года, мексиканцы давали старт в 1938 г., а затем четыре раза подряд с 1950 по 1962 год, в 1970-м и 2010 гг. Трижды их соперниками были бразильцы: в 1950-м – 0:4, 1954 г. – 0:5 и в 1962 г. – 0:2. В Швеции в 1958 году хозяева трижды распечатали ворота представителей из Центральной Америки, притом что свои оставили «сухими». Забить первыми на старте турнира мексиканцы мечтали на своём, домашнем первенстве, проходившем в Мексике летом 1970 года. На стадионе «Ацтеко» 31 мая собралась рекордная зрительская аудитория – 107 тысяч 160 зрителей. Впоследствии никогда больше 100 тысяч матч-открытие чемпионата не собирал (и уже вряд ли в ближайшем будущем соберёт). Спустя 16 лет, когда Мексика повторно, после лишения права провести турнир в Колумбии из-за определённых организационных проблем, принимала у себя лучших футболистов планеты, стартовая игра состоялась также 31 мая. Но число воочию наблюдавших сократилось и составило всего 96 тысяч. Этот поединок стал вторым по показателю посещаемости матчем открытия. Но вернемся к мексиканцам. Вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили сохранил свои ворота в неприкосновенности. Тем самым безголевая серия мексиканцев составила пять игр и продлилась она 40 лет. Только на первом африканском чемпионате мира, прошедшем в ЮАР в 2010 году, капитан сборной Рафаэль Маркес на 79-й минуте сравнял счёт в игре с хозяевами турнира, тем самым не позволив сборной принимающей стороны в первый и пока единственный раз преодолеть начальную, групповую стадию.

В период с 1974 по 2006 год, то есть на восьми турнирах, в матче открытия в обязательном порядке по решению ФИФА принимал участие действующий чемпион мира. В 1994 году в США национальная команда Германии и на следующем форуме во Франции сборная Бразилии подтверждали свой уровень и уходили с поля победителями. Трижды матчи завершались миром, как это происходило в 1974-м и 1978-м:, те же бразильцы и немцы не смогли распечатать ворота югославов и поляков соответственно. А в 1986 г. в Мексике итальянцам не хватило пяти минут для того, чтобы удержать победный результат в поединке с болгарами. Конфуз случился с аргентинцами в 1990 г. в игре против Камеруна, как и у французов против Сенегала в 2002 году, когда гранды бесславно «прогорели» в соперничестве с африканцами – 0:1. На четырёх кряду мировых форумах, с 1966 по 1978 год, ждать забитых мячей приходилось и после стартовой игры. Только в Испании, в 1982 г., бельгиец Эрвин Ванденберг «снял проклятие» на 63-й минуте, но тем самым положил печальную для аргентинцев традицию уступать 0:1 в стартовом поединке. Для наших соотечественников самым радостным открытием можно считать старт прошлого мундиаля, который был ознаменован победой 5:0 над Саудовской Аравией. 20 ноября на 60-тысячном стадионе «Аль Бейт», что находится в 35 километрах от Дохи, состоится открытие 22-го мирового футбольного чемпионата. Впервые он пройдёт в столь экзотичной арабской стране.

Константин Лицин