Последний шанс Месси и Роналду: Звёзды, для которых чемпионат мира станет последним

Совсем скоро в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» в преддверии крупного турнира решило поговорить о звёздных игроках, для которых этот мундиаль наверняка или точно станет последним в карьере.

Криштиану Роналду

Есть ощущение, что мы начинаем наблюдать закат великой карьеры Криштиану Роналду. По крайней мере, если говорить о топ-уровне. Звёздный португалец плохо проводит нынешний сезон в «Манчестер Юнайтед», и, судя по всему, очередь из европейских грандов за Роналду уже не выстроится.

Учитывая текущую форму Роналду, сложно ожидать от него больших подвигов на чемпионате мира, хотя, конечно, форвард будет изо всех сил стараться – проблем с мотивацией в рядах сборной Португалии у него никогда не было. Через четыре года Роналду будет 41 год. Прямо сейчас представить Криштиану на мундиале 2026 года откровенно сложно.

Лионель Месси

Представить Лионеля Месси в составе сборной Аргентины на чемпионате мира – 2026 проще. Всё-таки он младше Криштиану Роналду на два года. Впрочем, сам Месси уже успел заявить, что мундиаль в Катаре станет для него последним в карьере. Конечно, Лео ещё может передумать – однажды он уже завершал международную карьеру. Тогда форвард поддался эмоциям из-за неудачи команды на Кубке Америки, но на этот раз он говорил рассудительно. Словом, прямо сейчас у нас нет оснований не верить Месси. В Катаре будет его последний шанс завоевать трофей чемпионата мира (но это не точно).

Карим Бензема

Спустя месяц после завоевания «Золотого мяча» Карим Бензема едет на чемпионат мира. Для форварда «Реала» это очень значимое событие, ведь в 2018 году он не выступил на мундиале – Дидье Дешам долгое время не вызывал Бензема в сборную из-за скандальной истории с шантажом Матьё Вальбуэна.

Сейчас Бензема 34 года. В теории он ещё может сыграть на чемпионате мира в 2026 году, но поверить в это сложно. Просто посмотрите, какой выбор в атаке есть у сборной Франции. Едва ли Карим будет в обойме к следующему мундиалю.

Оливье Жиру

Шансы Оливье Жиру поехать на чемпионат мира в США, Мексику и Канаду ещё ниже, чем у Карима Бензема. Жиру уже 36 лет, а конкуренция в сборной Франции просто сумасшедшая. Поговаривают, что после мундиаля в Катаре «трёхцветных» возглавит Зинедин Зидану. Наверняка молодой тренер захочет омолодить атакующую линию, тем более для этого есть ресурсы.

Луис Суарес

От французов к уругвайцам. Чемпионат мира 2022 года с высокой долей вероятности станет последним в карьере Луиса Суареса. Когда мы говорим о выступлениях Суареса на чемпионатах мира, на ум сразу приходит момент, когда он рукой выбил мяч из своих ворот в игре против Ганы. Тогда, в 2010 году, Суарес в итоге спас свою команду от вылета в четвертьфинале. Спустя четыре года Луис снова отличился на мундиале, укусив Джорджо Кьеллини в игре с Италией. В 2018 году Суарес провёл мундиаль без происшествий и дисквалификаций. Как будет на этот раз? Форварду скоро исполнится 36, но задора в его игре хватает.

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Эдинсон Кавани

Эдинсон Кавани, многолетний партнёр Луиса Суареса в атаке сборной Уругвая, на чемпионате мира тоже наверняка выступит в последний раз. Кавани и Суарес одногодки – обоим зимой исполнится 36 лет. Состав уругвайской сборной очень возрастной, и его явно пора омолаживать с прицелом на перспективу.

Пепе

Через три месяца Пепе исполнится 40 лет. При этом он до сих пор остаётся игроком сборной Португалии, причём игроком основного состава. Но, справедливости ради, Пепе определённо находится на последних этапах своей карьеры. На чемпионате мира в 2026 году защитник уже не выступит. А если выступит – это будет чем-то просто невероятным.

Дани Алвес

Дани Алвес, как и Пепе, удивляет своим футбольным долголетием. Тите вызвал опытного защитника в сборную Бразилии на чемпионат мира в возрасте 39 лет. Конечно, это будет последнее выступление Алвеса на мировом футбольном форуме. От осознания этого факта Дани будет ещё более старательно играть на поле. Бразильцы настроены впервые за 20 лет стать чемпионами мира. Для Алвеса такой исход международной карьеры был бы шикарным.

Лука Модрич

Лука Модрич в свои 37 лет остаётся игроком основы «Реала» - хорват ещё способен дать фору молодым полузащитникам. Физически Модрич в порядке, но он не планирует играть за сборную Хорватии после чемпионата мира – 2022. Недавно Лука заявил, что мундиаль в Катаре станет для него последним международным турниром со сборной.

Серхио Бускетс

Серхио Бускетс – самый возрастной футболист сборной Испании в заявке на чемпионат мира – 2022. В последнее время полузащитник сталкивался с критикой из-за неубедительных выступлений за «Барселону». Время идёт, и Бускетс нынче не тот, что был раньше. Полузащитник уже успел заявить, что мундиаль в Катаре станет последним в его карьере.

Мануэль Нойер

Несколько недель назад, рассуждая о своей карьере, Мануэль Нойер допустил, что предстоящий чемпионат мира станет для него последним. Такая вероятность существует, ведь вратарь стал чаще сталкиваться с проблемами со здоровьем. При этом голкиперы, как правило, способны выступать дольше, чем полевые футболисты. Так что какие-то шансы увидеть Нойера на мундиале в 2026 году остаются.

Подготовил Александр Тихий.