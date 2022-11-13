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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Месси или Роналду: кто из нападающих дороже в официальном фэнтези ЧМ-2022

13 Ноября 2022 • 20:55 Комментировать (1)

Всего неделя остаётся до старта чемпионата мира по футболу. Мундиаль позволяет болельщикам не только насладиться футболом высокого уровня, но и самим окунуться в борьбу за призы. Такую возможность даёт классическая игра в фэнтези. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило обратить внимание на ценники самых дорогих нападающих в официальной игре.

В среде футбольных фанатов вряд ли найдётся много людей, которые никогда не играли в фэнтези. Для тех, кто вовсе не сталкивался с этим видом виртуального футбола, мы всё же проясним основные принципы. Фэнтези – это игра, где каждый зарегистрировавшийся фанат может выбрать себе команду из игроков, которые заявлены на турнир, в данном случае – на чемпионат мира. Набрать всех звёзд не получится – вы ограничены определённым бюджетом. Собрав команду, вы управляете ею – делаете замены между игровыми днями, назначаете капитана и так далее. Футболисты приносят вам очки за их реальные действия на футбольном поле – голы, ассисты, сухие матчи и многое другое…

Фэнтези – это очень увлекательная игра, особенно если собрать лигу своих друзей, знакомых или коллег. Конечно, всё в итоге решается в настоящих матчах, но талант игрока в фэнтези тоже важен. Нужно просчитывать турнирную сетку, делать разумные замены, подключать интуицию. В общем, игра азартная.

Как правило, самыми дорогими игроками в фэнтези являются нападающие. Давайте обратимся к официальной игре чемпионата мира и посмотрим, кто из форвардов там стоит больше всего. На первом месте располагается звёздный Килиан Мбаппе – купить француза в игре можно за 11,5 миллиона виртуальных долларов.

Дальше идут англичанин Гарри Кейн и ещё один француз Карим Бензема. Главного снайпера сборной Англии и обладателя последнего «Золотого мяча» можно взять в свою команду в фэнтези за 11 миллионов виртуальных долларов.

Четвёртое место по стоимости среди нападающих в официальной игре фэнтези делят сразу три игрока. Это Неймар и Винисиус Жуниор из сборной Бразилии, а также Лионель Месси из сборной Аргентины. Чтобы включить каждого из них в свою виртуальную команду, в игре нужно будет расстаться с 10,5 миллиона долларов.

Дальше следуют главная надежда сборной Польши в лице Роберта Левандовски и многолетний лидер сборной Португалии Криштиану Роналду. Каждый из них стоит в официальной игре фэнтези в 10 миллионов долларов.

Как видим, Лионель Месси в фэнтези чемпионата мира – 2022 стоит чуть дороже, чем Криштиану Роналду. Вероятно, это связано с текущей формой игроков – португалец едет в Катар после откровенно слабого начала сезона в составе «Манчестер Юнайтед». Посмотрим, как он выступит на мундиале.

Подготовил Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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NOBODY
13 Ноября 2022 в 21:29
а где в эту игру можно поиграть?
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