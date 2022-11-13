​Дешам рассказал о своих планах на Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своих планах на форварда Килиана Мбаппе.

«Мбаппе – тот нападающий, которому нужна свобода. Я предоставлю ему эту свободу. Но у него будут оборонительные обязательства, пускай и меньше, чем у футболистов, которые играют в полузащите и обороне. На самом высоком уровне мы не можем позволить себе терять игрока, когда действуем без мяча», - рассказал Дешам Telefoot.

Чемпионат мира в Катаре стартует уже 20 ноября. Сборная Франции будет защищать трофей сильнейшей команды на планете. На групповой стадии французы будут играть против Дании, Австралии и Туниса.