​Тренер сборной Ирана Кейруш приостановил пресс-конференцию – дело может быть в Азмуне

В воскресенье сборная Ирана должна была огласить итоговую заявку на чемпионат мира. Тем не менее, главный тренер команды приостановил пресс-конференцию, о чём в социальных сетях пишет журналист Науэль Лансон.

«Карлуш Кейруш приостановил пресс-конференцию, на которой собирался объявить состав сборной Ирана. Всё было готово, журналисты ждали. Ходят слухи, что это может быть связано с желанием федерации не включать в заявку Азмуна из-за поддержки протестов с его стороны», - написал журналист.

В ближайшее время ситуация должна проясниться.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре стартует через неделю – 20 ноября.