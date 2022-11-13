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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Рюдигер: «Победа Германии на ЧМ-2022 станет сюрпризом»

13 Ноября 2022 • 13:25 Комментировать

Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер поделился мнением о предстоящем выступлении на чемпионате мира – 2022, который примет Катар.

«Сборная Германии всегда входит в число главных фаворитов на победу. Но, если взглянуть на наши последние результаты, триумф «бундестим» можно будет назвать сюрпризом. Мы не могли найти свою игру в последних матчах.

Сейчас команда переживает новую эру. Появилось новое поколение, которое имеет шансы добиться чего-то великого», - передает слова Рюдигера AS.

На групповой стадии чемпионата мира немецкая сборная встретится с командами Испании, Японии и Коста-Рики.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Антонио Рюдигер
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