Рюдигер: «Победа Германии на ЧМ-2022 станет сюрпризом»

Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер поделился мнением о предстоящем выступлении на чемпионате мира – 2022, который примет Катар.

«Сборная Германии всегда входит в число главных фаворитов на победу. Но, если взглянуть на наши последние результаты, триумф «бундестим» можно будет назвать сюрпризом. Мы не могли найти свою игру в последних матчах.

Сейчас команда переживает новую эру. Появилось новое поколение, которое имеет шансы добиться чего-то великого», - передает слова Рюдигера AS.

На групповой стадии чемпионата мира немецкая сборная встретится с командами Испании, Японии и Коста-Рики.