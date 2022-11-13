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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Силва оценил работу Сантуша в сборной Португалии

13 Ноября 2022 • 09:43 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в преддверии чемпионата мира – 2022 высказался о главном тренере сборной Португалии Фернанду Сантуше.

«Сантуш уже добивался большого успеха с командой. Он принес команде победы на чемпионате Европы и в Лиге наций. Уверен, что все довольны его работой. В последнее время у нас был не самый лучший отрезок, но команда работает над тем, чтобы все наладить», - цитирует Бернарду пресс-служба Международной федерации футбола.

На чемпионате мира сборная Португалии сыграет в группе Н, где ее соперниками будут команды Ганы, Южной Кореи и Уругвая.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Фернанду Сантуш Бернарду Силва
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