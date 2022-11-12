Польша: что покажет сборная на чемпионате мира в Катаре

Сборная Польши стартует на чемпионате мира в Катаре 22 ноября матчем против национальной команды Мексики. Представляем вашему вниманию польскую дружину, и рассказываем о её шансах на победу на чемпионате мира.

История выступлений сборной Польши на чемпионатах мира

Сборной Польши есть чем похвастаться на чемпионатах мира. В 1974-м и 1982 году «бело-красные» становились третьими. В 1978-м и 1986-м поляки выходили из группы, но затем вылетали. Однако это был золотой период в истории сборной страны. Было участие в 1938 году, когда поляки сыграли один матч, зато какой, проиграв сборной Бразилии 5:6! Помимо этого, сборная играла на мундиалях в 2002-м, 2006-м и 2018-м, но не выходила из группы, каждый раз выигрывая по разу и дважды проигрывая.

Кто попал в группу со сборной Польши на чемпионате мира

Группа у сборной Польши довольно непростая. Саудовская Аравия, конечно, на выход в 1/8 финала всерьёз рассчитывать не может. В свою очередь опередить Аргентину в квартете выглядело бы задачей нереальной. По сути, поляки вторую путёвку в плей-офф оспаривают с мексиканцами. При этом очный матч по календарю назначен самым первым.

Как выступит и какое место займёт сборная Польши на чемпионате мира

Если сборная Польши наконец-то выйдет из группы, это будет успех. Правда, переиграть мексиканцев будет довольно сложно. При этом уже в 1/8 поляков будут, скорее всего, ждать французы или датчане, которые выглядят более солидно.

Состав сборной Польши

Вратари: Войцех Щенсны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Бартломей Дронговский («Специя»).

Защитники: Камил Глик («Беневенто»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Ян Беднарек («Астон Вилла»), Мэтти Кэш («Астон Вилла»), Роберт Гумни («Аугсбург»), Артур Енджейчик («Легия»), Якуб Кивер («Специя»), Матеуш Ветеска («Клермон»), Никола Залевский («Рома»).

Полузащитники: Гжегож Крыховяк («Аль‑Шабаб»), Крыстян Белик («Бирмингем»), Дамиан Шиманьски (АЕК), Петр Зелиньски («Наполи»), Себастиан Шиманьски («Фейеноорд»), Шимон Журковский («Фиорентина»), Якуб Каминьский («Вольфсбург»), Пшемыслав Франковски («Ланс»), Камил Гросицки («Погонь»), Михал Скурась («Лех»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона»), Аркадиуш Милик («Ювентус»), Кшиштоф Пентек («Салернитана»), Кароль Свидерски («Шарлотт»).

Главные потери сборной Польши перед чемпионатом мира

Сборная Польши понесла несколько потерь перед чемпионатом мира, но вряд ли они должны стать определяющими. Из-за травм выбыли защитник Бартош Саламон, хавбек Яцек Гуральски и форвард Адам Букса. Не попали в финальную заявку Карол Линетты и Матеуш Клих, что можно назвать неожиданностью.

Расписание матчей сборной Польши

22 ноября в 19:00 – Мексика – Польша;

26 ноября в 16:00 – Польша – Саудовская Аравия;

30 ноября в 22:00 – Польша – Аргентина.

Какие шансы сборной Польши победить на чемпионате мира – прогноз

Сборная Польши не то что не является претендентом на победу в турнире, нет даже оснований ждать, что команда сможет преподнести какой-то сюрприз. В составе есть Роберт Левандовски и Пётр Зелиньски, однако этого слишком мало, чтобы рассчитывать на грандиозный успех.

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Капитан сборной Польши

Капитаном, лидером, живой легендой сборной Польши является Роберт Левандовски. Перипетии его карьеры известны всем. В молодости он едва не перебрался в «Сибирь», но сделка не состоялась, нападающий задержался на родине, а затем уже перебрался в дортмундскую «Боруссию», после которой были «Бавария», а теперь и «Барселона».

За сборную Левандовски забил в дебютном матче против команды Сан-Марино – ему потребовалось всего 8 минут после выхода на замену. Хотя всем нападающий известен как большой бомбардир, на крупных турнирах он себя толком показать пока не смог. На Евро-2012 в трёх матчах он забил однажды, столько же у него мячей в пяти встречах через четыре года. На чемпионате мира-2018 в трёх поединках Левандовски и вовсе не отличился ни разу. Лишь на Евро-2020 в трёх матчах он забил три гола.

Главный тренер сборной Польши

О Чеславе Михневиче в России много говорили, когда мы должны были провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира. У него есть ряд достижений: он выигрывал Кубок Польши с двумя разными командами, чемпионат – ещё с двумя другими. При этом с тремя из этих четырёх Михневич брал ещё и Суперкубок страны.

Он выводил сборную Польши до 21 года на чемпионат Европы в 2017 году. Во многом благодаря тому успеху именно Михневича и позвали принять главную команду страны после того, как в конце 2021-го Паулу Соуза предпочёл принять бразильский «Фламенго», чем дальше работать с «бело-красными».

Где смотреть матчи сборной Польши на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на портале LiveResult.Ru.