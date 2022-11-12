Несколько лет назад Икеру Касильясу пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Несмотря на этот факт, в преддверии чемпионата мира экс-голкипер «Реала» «ожидал» увидеть свою фамилию в списке вратарей, которых вызвали в сборную Испании. Такое шутливое видео Касильяс опубликовал в Tik Tok.

На видео Касильяс внимательно слушает состав сборной Испании и хватается за голову, когда диктор называет других вратарей, а именно Унаи Симона, Давида Райю и Роберта Санчеса.

Юмористическое видео, которое опубликовал Икер Касильяс, набрало уже более пяти миллионов просмотров.

Отметим, что Икер Касильяс свой последний матч за сборную Испании провёл ещё в 2016 году.