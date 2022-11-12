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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Видео с Касильясом собрало миллионы просмотров видео

12 Ноября 2022 • 16:53 Комментировать

Несколько лет назад Икеру Касильясу пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Несмотря на этот факт, в преддверии чемпионата мира экс-голкипер «Реала» «ожидал» увидеть свою фамилию в списке вратарей, которых вызвали в сборную Испании. Такое шутливое видео Касильяс опубликовал в Tik Tok.

На видео Касильяс внимательно слушает состав сборной Испании и хватается за голову, когда диктор называет других вратарей, а именно Унаи Симона, Давида Райю и Роберта Санчеса.

Юмористическое видео, которое опубликовал Икер Касильяс, набрало уже более пяти миллионов просмотров.

 

Отметим, что Икер Касильяс свой последний матч за сборную Испании провёл ещё в 2016 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Икер Касильяс Сборная Испании
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