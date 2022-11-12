EA Sports назвала победителя ЧМ-2022

Компания EA Sports, которая занимается выпуском популярного футбольного симулятора FIFA, спрогнозировала исход чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Согласно прогнозу, триумфатором мундиаля станет национальная сборная Аргентины. В финальном поединке турнира подопечные Лионеля Скалони минимально обыграют Бразилию со счетом 1:0.

На пути к трофею «альбиселесте» одолеют в плей-офф Данию (2:1), Нидерланды (1:0) и Францию (1:0).

На групповом этапе Месси и компания сыграют против Мексики, Польши и Саудовской Аравии.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря текущего года.