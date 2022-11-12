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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Педри: «Если Испания не выиграет ЧМ-2022, пусть это сделает Месси»

12 Ноября 2022 • 12:59 Комментировать (2)

Хавбек каталонской «Барселоны» и сборной Испании Педри пообщался с представителями СМИ в преддверии старта ЧМ-2022.

«Шансы Испании на триумф? Сложно что-то прогнозировать. Нужно смотреть по ходу дела. У нас отличная команда, которая может бороться за победу. Кто еще претендует на успех? Есть сборные Аргентины и Бразилии. Лионель Месси давно заслужил победу на мундиале. Если мы не выиграем турнир, то пусть это сделает Лео», - передает слова полузащитника газета Marca.

На групповом этапе чемпионата мира «красная фурия» сыграет против сборных Германии, Японии и Коста-Рики.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Испании Педри
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Комментарии (2)
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wild cat
12 Ноября 2022 в 13:33
ах ха ха..смишной такой энтат педри..)) наверна на плантацыях мухамораф прагулялса..))
ингерман
12 Ноября 2022 в 13:27
ай если гешпания не выйграец чм то пущай ента сделаец аглия.. )))
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