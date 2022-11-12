Педри: «Если Испания не выиграет ЧМ-2022, пусть это сделает Месси»

Хавбек каталонской «Барселоны» и сборной Испании Педри пообщался с представителями СМИ в преддверии старта ЧМ-2022.

«Шансы Испании на триумф? Сложно что-то прогнозировать. Нужно смотреть по ходу дела. У нас отличная команда, которая может бороться за победу. Кто еще претендует на успех? Есть сборные Аргентины и Бразилии. Лионель Месси давно заслужил победу на мундиале. Если мы не выиграем турнир, то пусть это сделает Лео», - передает слова полузащитника газета Marca.

На групповом этапе чемпионата мира «красная фурия» сыграет против сборных Германии, Японии и Коста-Рики.