Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Саудовская Аравия назвала заявку на ЧМ-2022

12 Ноября 2022 • 10:07 Комментировать

Национальная сборная Саудовской Аравии стала очередной командой, объявившей финальную заявку на чемпионат мира – 2022, который состоится в Катаре. В данный список были включены 26 футболистов.

Вратари: Мохаммед аль-Овайс, Мохаммед Аль Рубаи, Наваф Аль-Акиди.

Защитники: Яссер Аль-Шахрани, Мохаммед Аль-Бреик, Али Аль-Булаихи, Сауд Абдулхамид, Султан Аль-Ганам, Абдулела Аль-Амри, Абдулла Маду, Хассан Тамбакти.

Полузащитники: Салман Аль-Фарадж, Салем Аль-Давсари, Абдулла Отаиф, Мохаммед Канно, Абдуллела Аль-Малки, Нассер Аль-Давсари, Фахад Аль-Муваллад, Хаттан Бахебри, Сами Аль-Наджеи, Али Аль-Хассан, Абдулрахман Аль-Абуд, Рияд Шарахили.

Нападающие: Фирас Аль-Бураикан, Салех Аль-Шехри, Хаитхам Асири.

На ЧМ-2022 Саудовская Аравия сыграет в группе с Аргентиной, Мексикой и Польшей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Саудовской Аравии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Ноября
11:23 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Зенита» Иван Куарезма назвал главных фаворитов чемпионата мира
10:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саудовская Аравия назвала заявку на ЧМ-2022
09:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сон Хынмин - в заявке сборной Южной Кореи на ЧМ-2022
09:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роберто Карлос — о сборной Англии: «Трент и Кейн могли бы играть за Бразилию»
09:22 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал безумием непопадание Фирмино в заявку сборной Бразилии
08:44 · Испания. Ла Лига
Фати отреагировал на включение в заявку сборной Испании на ЧМ-2022
07:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси высказался о грядущем ЧМ-2022
05:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Это'о обвиняют в фаворитизме - настоял на том, чтобы на ЧМ взяли супруга его двоюродной сестры
04:57 · Италия. Серия А
Английский стрип-чат приглашает Томори комментировать матчи чемпионата мира
03:42 · Германия. Бундеслига
Маттеус - Марадоне: «Это первый чемпионат мира без тебя»
03:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Маккензи не был включен в состав сборной США, несмотря на сильное выступление за «Генк»
02:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саутгейт: «Всегда советую игрокам не использовать соцсети слишком часто»
02:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира
02:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар: «Уровень этого чемпионата мира будет очень высоким»
01:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар: «Я с детства мечтал выиграть чемпионат мира»
Все новости
Рекомендуем