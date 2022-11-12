Саудовская Аравия назвала заявку на ЧМ-2022

Национальная сборная Саудовской Аравии стала очередной командой, объявившей финальную заявку на чемпионат мира – 2022, который состоится в Катаре. В данный список были включены 26 футболистов.

Вратари: Мохаммед аль-Овайс, Мохаммед Аль Рубаи, Наваф Аль-Акиди.

Защитники: Яссер Аль-Шахрани, Мохаммед Аль-Бреик, Али Аль-Булаихи, Сауд Абдулхамид, Султан Аль-Ганам, Абдулела Аль-Амри, Абдулла Маду, Хассан Тамбакти.

Полузащитники: Салман Аль-Фарадж, Салем Аль-Давсари, Абдулла Отаиф, Мохаммед Канно, Абдуллела Аль-Малки, Нассер Аль-Давсари, Фахад Аль-Муваллад, Хаттан Бахебри, Сами Аль-Наджеи, Али Аль-Хассан, Абдулрахман Аль-Абуд, Рияд Шарахили.

Нападающие: Фирас Аль-Бураикан, Салех Аль-Шехри, Хаитхам Асири.

На ЧМ-2022 Саудовская Аравия сыграет в группе с Аргентиной, Мексикой и Польшей.