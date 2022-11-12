Сон Хынмин - в заявке сборной Южной Кореи на ЧМ-2022

Тренерский штаб национальной сборной Южной Корее сформировал итоговую заявку на чемпионат мира – 2022. В данный список вошли 26 игроков. Главной звездой азиатской команды является форвард Сон Хынмин, выступающий в английской Премьер-лиге за лондонский «Тоттенхэм».

Вратари: Ким Сын Гю, Сон Бом Гын, Чо Хён У.

Защитники: Ким Мин Чжэ, Ким Ён Гвон, Квон Кюн Вон, Чо Ю Мин, Ким Мун Хван, Юн Джон Гю, Ким Тхэ Хван, Ким Чжин Су, Хон Чхоль.

Полузащитники: Чон У Ён, Сон Чжун Хо, Пайк Сын Хо, Хван Ин Бом, Ли Джэ Сон, Квон Чхан Хун, Чун Ву Юн, Ли Кан Ин, Хван Хи Чхан, На Санг Хо, Сон Мин Кю.

Нападающие: Хван Ый Джо, Чо Гю Сун, Сон Хын Мин.

Добавим, что сборная Южной Кореи сыграет на групповом этапе чемпионата мира с командами Португалии, Уругвая и Ганы. Мундиаль стартует 20 ноября.