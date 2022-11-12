Месси высказался о грядущем ЧМ-2022

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о грядущем чемпионате мира по футболу, который вскоре стартует в Катаре.

«Получается, что в плей-офф мы можем сыграть против Дании или Франции? Будет ошибкой загадывать наперед. Наши мысли должны быть сейчас о первом матче, о групповой стадии. Очень важно удачно стартовать. Первые три очка придадут душевного спокойствия и уверенности перед следующим шагом. На таких турнирах случаются непредсказуемые вещи. Любая деталь может выбить вас из игры. Поэтому нужно концентрироваться на каждом следующем матче, не загадывая наперед», - передает слова Месси Ole.

На групповом этапе Аргентины сыграет против Мексики, Польши и Саудовской Аравии.