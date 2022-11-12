Морские контейнеры стали настоящим спасением для Катара в преддверии чемпионата мира - они используют их в качестве строительного материала. Мало того, что один из восьми стадионов, на которых будут проходить матчи ЧМ, полностью построен из подобных контейнеров, так и деревню для болельщиков катарцы построили также из подобных контейнеров.

Она рассчитана на шесть тысяч болельщиков, что, конечно же, не так и много, но, как мы уже сообщали, многие из фанатов предпочитают останавливаться в соседних странах и в Катар лишь «наезжать» на матчи, а не жить там.

Напомним, что чемпионат начнется уже 20 ноября.