​Экс-игрок сборной Бразилии: «Вызов Мартинелли – позор, его никто не знает»

Бывший футболист сборной Бразилии Нето отреагировал на попадание в итоговую заявку команды на чемпионат мира Габриэля Мартинелли, выступающего за лондонский «Арсенал».

«Это позор или какая-то шутка. Мне стыдно. Этого игрока в Бразилии никто не знает. Вызывать его вместо Габигола – это неуважение.

Вызов в сборную Жезуса? А когда он в последний раз забивал гол?» - высказался Нето, чьи слова приводит бразильский Band.

Чемпионат мира в Катаре стартует в воскресенье, 20 ноября. Сборная Бразилии на групповой стадии турнира пересечётся с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.