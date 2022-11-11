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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Экс-игрок сборной Бразилии: «Вызов Мартинелли – позор, его никто не знает»

11 Ноября 2022 • 18:53 Комментировать (1)

Бывший футболист сборной Бразилии Нето отреагировал на попадание в итоговую заявку команды на чемпионат мира Габриэля Мартинелли, выступающего за лондонский «Арсенал».

«Это позор или какая-то шутка. Мне стыдно. Этого игрока в Бразилии никто не знает. Вызывать его вместо Габигола – это неуважение.

Вызов в сборную Жезуса? А когда он в последний раз забивал гол?» - высказался Нето, чьи слова приводит бразильский Band.

Чемпионат мира в Катаре стартует в воскресенье, 20 ноября. Сборная Бразилии на групповой стадии турнира пересечётся с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Нето Габриэл Мартинелли
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Комментарии (1)
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shaplico
11 Ноября 2022 в 19:00
смотрите футбол,как говорил елагин. Нето этот болван бестолковый
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