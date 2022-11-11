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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Мбаппе объяснил, почему хотел уйти из сборной Франции

11 Ноября 2022 • 18:37 Комментировать (2)

Сборная Франции неудачно выступила на Евро-2020. «Трёхцветные» вылетели уже в 1/8 финала, проиграв Швейцарии по пенальти. В серии одиннадцатиметровых французы проиграли из-за неудачной попытки Килиана Мбаппе – форвард «ПСЖ» на том турнире не забил ни одного гола.

После вылета с чемпионата Европы Килиан Мбаппе столкнулся с критикой, в том числе с проявлениями расизма. По словам футболиста, которые приводит портал Goal со ссылкой на Sports Illustrated, он всерьёз думал о завершении международной карьеры.

«Я говорил: «Не могу играть для людей, которые думают, что я обезьяна. Я не собираюсь играть». Но затем я пообщался с людьми вокруг и понял, что сдаваться было бы плохим решением. Потому что я считаю себя примером для всех. Это новая Франция. Именно поэтому я не бросил сборную. Это был мой посыл молодому поколению, я сказал: «Мы сильнее этого», - высказался футболист. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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One Live
11 Ноября 2022 в 19:05
Новая Франция - это что?
KPOT
11 Ноября 2022 в 20:13
темная
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