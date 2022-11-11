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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Месси – в заявке сборной Аргентины на чемпионат мира

11 Ноября 2022 • 18:22 Комментировать

Сборная Аргентины в пятницу огласила итоговую заявку на чемпионат мира, который стартует уже 20 ноября. Главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони включил в заявочный лист таких игроков:

Мартинес, Рульи, Армани – Молина, Монтиэль, Ромеро, Пеццелла, Отаменди, Лисандро Мартинес, Акунья, Тальяфико, Фойт – де Пауль, Паредес, Макаллистер, Гуидо Родригес, Алехандро Гомес, Энцо Фернандес, Паласиос – ди Мария, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Хоакин Корреа, Дибала, Месси.

Ранее Лионель Месси, главная звезда сборной Аргентины, говорил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним.

На групповой стадии чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины сыграет против Саудовской Аравии (22 ноября), Мексики (26 ноября) и Польши (30 ноября).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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