​Мане вряд ли сыграет на чемпионате мира, несмотря на включение в заявку

В пятницу сборная Сенегала озвучила итоговую заявку на чемпионат мира, который стартует уже 20 ноября. Несмотря на полученную травму, лидер сенегальской национальной команды Садио Мане был включён в заявку.

Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, Мане пока остаётся в Мюнхене. В ближайшие дни футболист будет проходить обследование в расположении клуба.

Следующее обследование Садио Мане пройдёт через 10 дней. Участие форварда в матчах чемпионата мира не исключено на 100%, но всё же маловероятно.

Сборная Сенегала на чемпионате мира выступит в одной группе с национальными командами Нидерландов, Эквадора и Катара.