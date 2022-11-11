​Ван Галь: «Этим утром я видел голых игроков»

В пятницу была обнародована итоговая заявка сборной Нидерландов на чемпионат мира по футболу, который стартует 20 ноября. Главный тренер «оранжевых» Луи ван Галь сообщил, что утром он прозвонил футболистам, которых решил не включать в финальный список.

«Сегодня между 8:30 и 10:00 я звонил футболистам, которых не включил в заявку. Этим утром я видел голых игроков, которые всё ещё лежали в постели, а мне нужно было им звонить», - слова ван Галя с пресс-конференции приводит Voetbal International.

Сборная Нидерландов на чемпионате мира выступит в группе А. Там также находятся сборные Катара, Эквадора и Сенегала.