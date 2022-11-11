​Луи ван Галь: «Депай не попадёт в стартовый состав на матч с Сенегалом»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь высказался о состоянии форварда Мемфиса Депая.

Напомним, что Депай вошёл в итоговую заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира. При этом в последние недели он пребывал в лазарете «Барселоны».

«Депай не начнёт матч против Сенегала. Когда Мемфис не будет играть, основным нападающим команды будет Янссен», - сказал ван Галь на пресс-конференции. Слова тренера передаёт NOS.

Матч между сборными Нидерландов и Сенегала пройдёт в понедельник, 21 ноября. Также в группе А будут выступать национальные команды Катара и Эквадора.