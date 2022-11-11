​Сборная Испании огласила заявку на чемпионат мира – Рамос вне списка

Сборная Испании озвучила итоговую заявку на чемпионат мира, который стартует в Катаре 20 ноября. Главный тренер «красной фурии» Луис Энрике сделал выбор в пользу таких футболистов:

Симон, Райя, Роберт Санчес – Пау Торрес, Альба, Гайя, Гильямон, Эрик Гарсия, Аспиликуэта, Карвахаль, Лапорт – Бускетс, Родри, Педри, Коке, Гави, Солер, Маркос Льоренте – Сарабия, Нико Уильямс, Асенсио, Мората, Фати, Пино, Ферран Торрес, Ольмо.

Как видим, опытный защитник Серхио Рамос в итоговую заявку сборной Испании не попал.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Испании сыграет с Коста-Рикой (23 ноября), Германией (27 ноября) и Японией (1 декабря).