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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Сборная Испании огласила заявку на чемпионат мира – Рамос вне списка

11 Ноября 2022 • 14:50 Комментировать

Сборная Испании озвучила итоговую заявку на чемпионат мира, который стартует в Катаре 20 ноября. Главный тренер «красной фурии» Луис Энрике сделал выбор в пользу таких футболистов:

Симон, Райя, Роберт Санчес – Пау Торрес, Альба, Гайя, Гильямон, Эрик Гарсия, Аспиликуэта, Карвахаль, Лапорт – Бускетс, Родри, Педри, Коке, Гави, Солер, Маркос Льоренте – Сарабия, Нико Уильямс, Асенсио, Мората, Фати, Пино, Ферран Торрес, Ольмо.

Как видим, опытный защитник Серхио Рамос в итоговую заявку сборной Испании не попал.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Испании сыграет с Коста-Рикой (23 ноября), Германией (27 ноября) и Японией (1 декабря).

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Рамос Сборная Испании
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