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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Без Промеса: Сборная Нидерландов огласила заявку на чемпионат мира

11 Ноября 2022 • 14:45 Комментировать

Сборная Нидерландов огласила итоговую заявку на чемпионат мира, который стартует в Катаре 20 ноября. Рулевой «оранжевых» Луи ван Галь включил в заявочный лист следующих футболистов:

Бейло, Нопперт, Пасвер, ван Дейк, Аке, Блинд, Тимбер, Дюмфрис, де Врей, де Лихт, Маласиа, Фримпонг, Френки де Йонг, Бергвейс, Классен, Копмейнерс, Гакпо, де Рон, Тейлор, Симонс, Депай, Бергвейн, Янссен, Люк де Йонг, Ланг, Вергхорст.

Как видим, нападающий «Спартака» Куинси Промес в заявку сборной Нидерландов на мундиаль не попал.

На групповой стадии чемпионата мира сборная Нидерландов сыграет против Сенегала (21 ноября), Эквадора (25 ноября) и Катара (29 ноября).

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Евро-Футбол.Ру,
Куинси Промес сборная Нидерландов
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