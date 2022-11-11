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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бэйл сравнил участие Уэльса в ЧМ-2022 с голливудским фильмом

11 Ноября 2022 • 13:59 Комментировать

Главная звезда сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался об участии своей национальной команды в чемпионате мира – 2022.

«У нашей сборной было много упущенных возможностей, когда мы не могли преодолеть квалификацию. Сейчас это похоже на сценарий голливудского фильма, в который тяжело поверить. Мечты сбываются», - передает слова валлийского полузащитника The Sun.

По результатам жеребьевки сборная Уэльса попала в квартет В, где ее соперниками будут Англия, Иран и США.

Мундиаль пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем титула чемпиона мира является сборная Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Гарет Бэйл
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