Мане - в заявке Сенегала на ЧМ-2022

Тренерский штаб национальной сборной Сенегала сформировал заявку команды для участия в чемпионате мира – 2022, который 20 ноября стартует в Катаре.

Примечательно, что в данный список был включен атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Садио Мане, получивший недавно травму. Ранее сообщалось, что 30-летний звездный вингер пропустит мундиаль из-за проблем со здоровьем.

На групповой стадии чемпионата мира - 2022 сборная Сенегала встретится с национальными командами Эквадора, Нидерландов и Катара. Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря.