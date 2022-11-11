Ройс сделал заявление после непопадания на ЧМ-2022

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал непопадание в заявку сборной Германии на ЧМ-2022. Опытный вингер не сыграет на мундиале из-за очередного повреждения.

«Я не смогу выступить на мундиале. У меня травмирована лодыжка, с таким повреждением нереально играть. Хочу поблагодарить всех, кто пытался помочь мне восстановиться. Мы перепробовали много всего, но этого все равно недостаточно. Нужно принять это. Очередная моя мечта не сбылась. Хочу пожелать сборной удачи. Буду болеть за вас дома», - оставил сообщение Марко в соцсетях.

Вместо Ройса на чемпионат мира поедет 17-летний форвард «Боруссии» Юссуфа Мукоко.