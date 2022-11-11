Блаттер: «Иран нужно отстранить от ЧМ-2022»

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер считает, что сборная Ирана не должна участвовать в чемпионате мира – 2022. По его мнению, команду нужно отстранить от мундиаля в связи с недавними протестами в стране.

«Иран нужно отстранить от участия в ЧМ-2022», - передает слова Блаттера Blick.

Сборная Ирана должна сыграть на мундиале в группе B, где ее соперниками будут национальные команды Англии, США и Уэльса.

Напомним, что турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, победившая на мундиале в России.