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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Боярский: «Без сборной России ЧМ-2022 не имеет никакого значения»

11 Ноября 2022 • 09:44 Комментировать (2)

Известный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский рассказал, будет ли следить за матчами чемпионата мира – 2022. Мундиаль пройдет на футбольных полях Катара с 20 ноября по 18 декабря.

«Несмотря на то, что ЧМ - это событие, без нашей команды он не имеет никакого значения. Я посмотрю на это действо как на керлинг. Болеть ни за кого не буду», - передает слова артиста «Петербургский дневник».

Напомним, что сборная России была отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

Чемпионат мира стартует поединком между сборными Катара и Эквадора в воскресенье, 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Михаил Боярский
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Комментарии (2)
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varyatsvetkova
11 Ноября 2022 в 10:54
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Прям щас
11 Ноября 2022 в 10:00
ну пересядь с Мерседеса на Калину, или в этом тоже смысла нет? гг
п.с. тебе надо не болеть, а выздоравливать.
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