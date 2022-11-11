Боярский: «Без сборной России ЧМ-2022 не имеет никакого значения»

Известный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский рассказал, будет ли следить за матчами чемпионата мира – 2022. Мундиаль пройдет на футбольных полях Катара с 20 ноября по 18 декабря.

«Несмотря на то, что ЧМ - это событие, без нашей команды он не имеет никакого значения. Я посмотрю на это действо как на керлинг. Болеть ни за кого не буду», - передает слова артиста «Петербургский дневник».

Напомним, что сборная России была отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

Чемпионат мира стартует поединком между сборными Катара и Эквадора в воскресенье, 20 ноября.