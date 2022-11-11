Мане будет включён в заявку сборной Сенегала на ЧМ-2022

Звездный вингер мюнхенской «Баварии» Садио Мане, получивший повреждение в последнем матче за немецкий гранд, будет включен в заявку сборной Сенегала на чемпионат мира – 2022. Об этом рапортует пресс-служба Федерации футбола страны.

«Можем сказать наверняка – Садио точно будет включен в заявочный лист на мундиаль», - рапортует источник.

Напомним, что у нападающего была диагностирована травма правой малоберцовой кости. В ближайшие дни Мане пройдет дополнительные тесты.

В этом сезоне 30-летний сенегалец провел 14 матчей в Бундеслиге, забил шесть голов и сделал три результативных паса.