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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мане будет включён в заявку сборной Сенегала на ЧМ-2022

11 Ноября 2022 • 09:37 Комментировать

Звездный вингер мюнхенской «Баварии» Садио Мане, получивший повреждение в последнем матче за немецкий гранд, будет включен в заявку сборной Сенегала на чемпионат мира – 2022. Об этом рапортует пресс-служба Федерации футбола страны.

«Можем сказать наверняка – Садио точно будет включен в заявочный лист на мундиаль», - рапортует источник.

Напомним, что у нападающего была диагностирована травма правой малоберцовой кости. В ближайшие дни Мане пройдет дополнительные тесты.

В этом сезоне 30-летний сенегалец провел 14 матчей в Бундеслиге, забил шесть голов и сделал три результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Садио Мане
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