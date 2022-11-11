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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Левандовски и Щесны - в заявке сборной Польши на ЧМ-2022

11 Ноября 2022 • 09:31 Комментировать

Тренерский штаб сборной Польши определился с заявкой команды на предстоящий чемпионат мира – 2022, который стартует в Катаре 20 ноября.

Вратари: Бартломей Дронговски, Войцех Щесны, Лукаш Скорупски.

Защитники: Ян Беднарек, Мэтти Кэш, Бартош Берешиньски, Камил Глик, Роберт Гумны, Артур Енджейчик, Якуб Кивер, Матеуш Ветеска, Никола Залевски.

Полузащитники: Крыстиан Белик, Пшемыслав Франковски, Камил Гросицки, Якуб Каминьски, Гжегож Крыховяк, Михал Скурась, Дамиан Шиманьски, Себастьян Шиманьски, Петр Зелиньски, Шимон Журковски.

Нападающие: Роберт Левандовски, Аркадиуш Милик, Кшиштоф Пентёк, Карол Швидерски.

Сборная Польши сыграет на чемпионате мира в группе С, где ее соперниками будут национальные команды Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Роберт Левандовски
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