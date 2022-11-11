Дешам назвал главную проблему Жиру, связанную с голами

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об игре 36-летнего центрфорварда Оливье Жиру, попавшего в заявку национальной команды на чемпионат мира – 2022.

«Жиру не нужно забивать много мячей, ведь из-за этого он получает много красных карточек. Оливье нужно решить эту проблему. Надеюсь, он уже набрался опыта. Я доверяю ему», - передает слова специалиста RMC Sport.

Мундиаль пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря текущего года. Сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира, сыграет на групповой стадии турнира с командами Дании, Туниса и Австралии.