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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дешам назвал главную проблему Жиру, связанную с голами

11 Ноября 2022 • 07:47 Комментировать

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об игре 36-летнего центрфорварда Оливье Жиру, попавшего в заявку национальной команды на чемпионат мира – 2022.

«Жиру не нужно забивать много мячей, ведь из-за этого он получает много красных карточек. Оливье нужно решить эту проблему. Надеюсь, он уже набрался опыта. Я доверяю ему», - передает слова специалиста RMC Sport.

Мундиаль пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря текущего года. Сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира, сыграет на групповой стадии турнира с командами Дании, Туниса и Австралии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Оливье Жиру
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