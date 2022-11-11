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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Агент ганского футболиста взорвался после того, как его подопечного не взяли в Катар

11 Ноября 2022 • 05:32 Комментировать

Полузащитник «Кристал Пэлас» Джеффри Шлупп внезапно остался вне заявки сборной Ганы на чемпионат мира, хотя он рассчитывал поехать туда. Это известие вывело из себя агента Шлуппа - Кэлвина Ричса. Он написал очень резкое сообщение в социальных сетях, в котором обозвал Федерацию футбола Ганы последними словами и проклятиями.

- Это шайка бандитов, а не Федерация. Коррупция! Больше нам вообще не звоните. Страна д***** (продуктов жизнедеятельности), я надеюсь, что они вылетят с Кубка мира как можно быстрее. В ***у (задняя часть тела) эту Гану, - написал Шлупп.

Свой первый матч на чемпионате мира Гана сыграет 24 ноября в Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ганы Джеффри Шлупп
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