Агент ганского футболиста взорвался после того, как его подопечного не взяли в Катар

Полузащитник «Кристал Пэлас» Джеффри Шлупп внезапно остался вне заявки сборной Ганы на чемпионат мира, хотя он рассчитывал поехать туда. Это известие вывело из себя агента Шлуппа - Кэлвина Ричса. Он написал очень резкое сообщение в социальных сетях, в котором обозвал Федерацию футбола Ганы последними словами и проклятиями.

- Это шайка бандитов, а не Федерация. Коррупция! Больше нам вообще не звоните. Страна д***** (продуктов жизнедеятельности), я надеюсь, что они вылетят с Кубка мира как можно быстрее. В ***у (задняя часть тела) эту Гану, - написал Шлупп.

Свой первый матч на чемпионате мира Гана сыграет 24 ноября в Португалии.